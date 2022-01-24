Омикрон-штамм в Кишинёве: детские больницы переполнены

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В Кишинёве преобладает омикрон-штамм коронавируса, а в ближайшее время такая эпидемиологическая ситуация будет наблюдаться и по всей стране. Об этом заявил врио начальника Главного управления медицинской и социальной помощи муниципия Борис Гылкэ.



По его словам, омикрон заразнее других штаммов коронавируса, но в основном он протекает в лёгких формах у взрослых и вакцинированных людей.

– У невакцинированных могут развиться более тяжёлые формы, в большинстве случаев они нуждаются в госпитализации. Посыл очень ясен: идите вакцинироваться сегодня же, так как завтра может быть поздно, – призвал Гылкэ.

Он также отметил, что омикрон-штамм сложнее протекает у детей. Чаще всего у них развиваются сложные формы болезни, которые требуют госпитализации.

– Муниципальные детские больницы переполнены, несмотря на то, что мы активировали дополнительные места. У нас лечатся дети не только из муниципия, но и из других районов страны, – отметил чиновник.

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