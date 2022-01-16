“Омикрон” атакует: число детей, заражённых COVID-19, выросло на 30%

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На 30% выросло за неделю число детей, заразившихся COVID-19. Специалисты уверены, что виной всему штамм “омикрон”, который не только распространяется быстрее предыдущих, но и более заразен. В столичном Институте матери и ребенка ковид-отделение переполнено.

Всего за неделю болезнь выявили у 230 детей. Большинству из них нет и года. Только за сутки в ковид-отделение Института матери и ребенка поступило семь малышей, передаёт publika.md.

– Количество койко-мест крайне ограничено, отделение рассчитано на 25 пациентов, на данный момент здесь находятся 29 детей и около 12-13 матерей,- сообщила Инна Палий, кардиолог Института матери и ребенка.

Дети поступают с такими симптомами, как рвота, диарея, мышечные, а также головные боли. Есть и малыши в тяжелом состоянии.

– Дети, страдающие ожирением, диабетом, у кого есть хронические проблемы с легкими, более подвержены тяжелой форме болезни. Одним из наиболее тяжелых осложнений является мультисистемный воспалительный синдром. Он может привести к тромбозу вен, а также к постковидному синдрому, как у взрослых, – отметила врач.

С начала эпидемии в нашей стране коронавирус подтвердился почти у 27 тысяч несовершеннолетних.

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