«Олимп-Молдова» выиграла Национальный чемпионат по волейболу. Президент поздравил команду

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Глава государства поздравил членов команды Госуниверситета «Олимп-Молдова», которые выиграли Национальный чемпионат по волейболу 2019-2020 годов среди мужчин. Они участвовали в мероприятии под патронатом Президента Республики Молдова.

Команда была сформирована в 2014 году и с тех пор завоевала множество наград на различных соревнованиях при поддержке Игоря Додона.

Я преданный поклонник спорта и особенно волейбола. Буду продолжать оказывать необходимую поддержку этой команде, а также Федерации волейбола в целом, чтобы готовить спортсменов и организовывать спортивные мероприятия. Желаю команде дальнейших успехов в достижении новых побед. С такой молодежью у Молдовы есть будущее! – подчеркнул глава государства.

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