Ольга Чеботарь встретилась с группой профессоров и студентов колледжа имени Матиаша Корвинуша из Венгрии

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Член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь встретилась сегодня группой профессоров и студентов крупнейшего высшего учебного заведения Венгрии – Колледжа имени Матиаша Корвинуша, которые находятся с визитом в Республике Молдова.

Чеботарь высоко оценила динамику двустороннего диалога с Венгрией и выразила признательность за проявленный интерес к политической жизни нашей страны. В ходе дискуссий были затронуты вопросы политической и социально-экономической ситуации в стране, развития событий в регионе в контексте вооруженного конфликта в соседнем государстве, приднестровского вопроса и социально-экономической ситуации.

Собеседники также отметили конструктивную и эффективную деятельность членов Партии социалистов Республики Молдова, особенно представителей ПСРМ в районных и местных органах власти, по управлению потоком беженцев и сохранению межэтнического мира в Молдове.

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