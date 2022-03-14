Ольга Чеботарь: Социалисты будут настаивать на укреплении статуса постоянного нейтралитета Молдовы

Ольга Чеботарь: Социалисты будут настаивать на укреплении статуса постоянного нейтралитета Молдовы

Член Политисполкома Партии социалистов Ольга Чеботарь представила сегодня в интервью журналистке TV France2 и France3 Элеоноре Гэ позицию ПСРМ, главной оппозиционной силы в Республике Молдова, относительно конфликта на границе нашей страны.

Ольга Чеботарь отметила, что в настоящее время налажено эффективное сотрудничество ПСРМ с правящей партией по вопросам экономической и социальной защиты в условиях роста числа беженцев, пишет socialistii.md.

– Выразила удовлетворение достигнутым консенсусом о необходимости безусловного соблюдения нейтралитета страны, хотя мы считаем, что усилия в этом направлении далеки от завершения. По этой причине социалисты будут и далее настаивать на принятии парламентом необходимых законов, которые укрепили бы статус постоянного нейтралитета Республики Молдова, – отметила Ольга Чеботарь.

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