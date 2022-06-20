Ольга Чеботарь: ПСРМ была и остаётся отзывчивой к нуждам украинских беженцев и оказывает им необходимую поддержку

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Во Всемирный день беженцев, учреждённый Организацией Объединенных Наций, член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь посетила столичный центр временного размещения беженцев «Patria–Lukoil».

В беседе с волонтерами центра и проживающими в нём беженцами представитель социалистов поинтересовалась их историями и выразила уверенность в том, что любой гражданин любой страны имеет право на безопасность и помощь.

Ольга Чеботарь отметила, что ПСРМ была и остаётся отзывчивой к нуждам украинских беженцев, оказывая необходимую поддержку в столице и районах для их размещения и обеспечения всем необходимым.

В центре временного размещения беженцев «Patria–Lukoil» проживают 76 беженцев, из которых 28 – дети. Ольга Чеботарь пожелала им здоровья и скорейшего возвращения к мирной жизни дома.

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