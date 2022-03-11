Ольга Чеботарь: ПСРМ была и остаётся главным поборником сохранения статуса постоянного нейтралитета Молдовы

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Партия социалистов была и остается главным поборником сохранения статуса постоянного нейтралитета страны. Об этом заявила член Политисполкома ПСРМ Ольга Чеботарь в интервью канадскому журналисту, военному аналитику Мерседес Стефенсон из Global Television Network. Беседа была посвящена ситуации в регионе в сфере безопасности и возможным рискам для Республики Молдова. Ольга Чеботарь объяснила важность позиции ПСРМ в отношении постоянного нейтралитета во всех аспектах развития Молдовы и её будущего.

Журналист отметила, что из-за рубежа с интересом наблюдают за сплочённостью правящей партии и оппозиции в лице социалистов в том, что касается разрешения кризиса с беженцами. Выразив гордость за проявленную молдавским народом солидарность, Ольга Чеботарь подчеркнула исключительную готовность жителей страны помочь любому нуждающемуся, прибывшему к нам из зоны конфликта, задействовать все возможности депутатов, мунсоветников, волонтёров “Молодой гвардии”, председателей районов и примаров населённых пунктов.

– Однако первостепенно мы обязаны поддержать и наших граждан в условиях неопределённости и роста цен, а также предпринимателей и сельхозпроизводителей, способствовать сохранению и усилению деловых связей, построению альтернативных логистических маршрутов и поддержать товарообмен, – подчеркнула Ольга Чеботарь.

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