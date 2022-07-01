Ольга Чеботарь провела встречу с активистами “Молодой гвардии”

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Член Исполкома Партии социалистов Ольга Чеботарь провела в столичном дендрарии интерактивную встречу со студентами и молодыми специалистами.

Мероприятие было посвящено роли Партии социалистов в защите интересов граждан, возможности молодежи повлиять на пути развития Молдовы и обмену мнениями о социально-экономической ситуации в стране. Ольга Чеботарь рассказала о реформах в структуре управления партией и масштабных планах на ближайшее будущее.

– Очень важно, чтобы вы понимали, что ваши идеи и усилия значат для партии не меньше, чем наши. Мы благодарны вам за активность и неравнодушие, за энергичность и гражданскую позицию. В конечном итоге всё, ради чего борется ПСРМ, делается ради вас, ради будущего Молдовы, – сказала Ольга Чеботарь.

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