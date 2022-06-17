Ольга Чеботарь: ПДС ошибается, если считает, что все граждане Молдовы хотят в ЕС. Нужен референдум (ВИДЕО)

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Граждане Молдовы разочаровались в идее европейской интеграции и, прежде чем вести страну в ЕС, власти должны были спросить, хотят ли этого люди. Об этом в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове” говорила член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь.

– Большие чиновники ЕС не понимают, что граждане Молдовы уже устали от идеи евроинтеграции, им это обещают уже 12 лет, и они не понимают, что это даст стране. В какой-то степени сама идея евроинтеграции потеряла популярность в Молдове. ПДС считает, что если за них проголосовали, если они пришли к власти, значит, все хотят в Евросоюз. Это не так, это показывают и опросы. Нужно провести референдум, разобраться с приднестровским вопросом. У нас куча проблем, которые мы должны решить, – сказала она.

Ольга Чеботарь предположила, что власти стремятся любой ценой приблизиться к ЕС, так как иных достижений ни в одной сфере у них нет. Однако даже если Молдова станет кандидатом на вступление, на это может уйти и 10, и 15 лет, если не больше.

Член Исполкома ПСРМ также рассказала, что анкета на вступление в Евросоюз остаётся загадкой даже для депутатов. Так, представителям оппозиции этот документ не показали, сославшись на его секретность.

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