Ольга Чеботарь: Новые местные выборы показали, что люди связывают свои надежды на лучшую жизнь в Молдове с социалистами

На прошедших в стране новых местных выборах социалисты, крупнейшая оппозиционная сила Молдовы, показали наилучший результат в территориях. ПСРМ остаётся уверенным лидером доверия граждан. Об на своей странице в соцсети написала член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь.
Она отметила, что кандидаты ПСРМ одержали убедительную победу в трёх населённых пунктах из восьми. В селе Зэикань Рышканского района представитель Партии социалистов Виктор Тэбырца заручился поддержкой 91,02% жителей населённого пункта. Примэрию села Моара де Пьятрэ Дрокиевского района возглавит кандидат ПСРМ Валентина Беженару, выигравшая выборы с первого тура с результатом 63,84%. В Застынке Сорокского района также победил социалист – за Валериу Ковальчука проголосовали 65,37% жителей села.
В свою очередь, правящая партия выиграла только в одном населённом пункте – коммуне Хородиште Резинского района.
– Лидеры на местах, вопреки давлению властей и неприкрытой системной борьбе с оппозицией, не боятся говорить правду и выдвигаться на выборы от социалистов! Поддержка кандидатов ПСРМ в районах доказывает, что люди нам верят и связывают свои надежды на лучшую жизнь в Молдове именно с социалистами. Мы будем продолжать работать для граждан и сделаем всё, чтобы оправдать их доверие, – подчеркнула Ольга Чеботарь.
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