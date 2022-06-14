Ольга Чеботарь: Новые местные выборы показали, что люди связывают свои надежды на лучшую жизнь в Молдове с социалистами

– Лидеры на местах, вопреки давлению властей и неприкрытой системной борьбе с оппозицией, не боятся говорить правду и выдвигаться на выборы от социалистов! Поддержка кандидатов ПСРМ в районах доказывает, что люди нам верят и связывают свои надежды на лучшую жизнь в Молдове именно с социалистами. Мы будем продолжать работать для граждан и сделаем всё, чтобы оправдать их доверие, – подчеркнула Ольга Чеботарь.