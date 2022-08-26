Ольга Чеботарь: Молдове нужны мир, безопасность и ответственное правительство

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Республика Молдова имеет исключительный потенциал развития, значительный человеческий потенциал и выгодное географическое положение, но качество управления страной далеко даже от нормального. Из правительства приходят и уходят политические деятели с одними и теми же популистскими лозунгами, но они ничего не делают для консолидации общества и определения национальной идеи, которая вдохновляла бы нацию и каждого отдельного гражданина. Так считает член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь.

В своём послании по случаю предстоящего Дня независимости она отметила, что “это тот день, когда мы должны определить, как мы оцениваем положение дел спустя 31 год после провозглашения независимости и какой мы хотим видеть Молдову”.

– Мы хотим жить в такой Молдове, где все мы были бы в согласии. В стране, где есть эффективная экономическая система, которая предлагает возможности для честной работы и предпринимательства, где есть справедливая социальная система с заботой о уязвимых людях, современные здравоохранение и образование, которое помогает детям развиваться в соответствии с их стремлениями. В реальности в свой 31 год Республика Молдова далеко не то государство, где хочет жить молодое поколение, и было бы счастливо старшее поколение, наши родители, которые честно работали всю свою жизнь. В 2020 году, после учёбы и работы в дипломатической сфере, я предпочла вернуться домой, получив предложение руководящей должности в государстве. Но я с удивлением обнаружила, что государство не ценит и не поощряет честный труд профессиональных специалистов, способных работать на государство, в частном секторе или стать предпринимателями, – отметила Ольга Чеботарь.

Она добавила, что желает, “чтобы чтобы в ближайшие 5-10 лет Республика Молдова и впредь оставалась независимым и нейтральным государством, которое уважало бы права и свободы человека, и к которому с уважением бы относились все международные партнёры”, пишет kp.md.

– Государством, реинтегрировавшим левый берег Днестра, и где все национальности сосуществуют в мире и согласии. Я хочу, чтобы политический класс в Республике Молдова действительно работал на благо граждан, честно и прозрачно. Пусть честная политическая борьба без провоцирования ненависти и постоянной лжи будет нашим принципом. И это, среди прочего, поможет остановить исход людей из страны и обеспечит экономическую и политическую стабильность. Я считаю, что Республике Молдова нужны мир, безопасность и ответственное политическое правительство. Выражаю надежду, что вскоре государством и его институтами будут руководить профессиональные и неподкупные политики, которые предложат гражданам эффективный и чёткий план выхода из кризиса и управления делами в государстве таким образом, чтобы Молдова твёрдо шла по пути своего развития в соответствии с нашими реальными интересами. Сердечно поздравляю граждан Республики Молдова с Днём независимости. Дорогие молдаване, где бы вы ни находились, несите в уме и сердце любовь к своей родной земле, сохраняйте и продвигайте наши традиции и историю, вдохновлённую великими молдаванами – Штефаном Великим, Дмитрием Кантемиром, Михаем Эминеску и многими другими. Я горжусь своей страной и желаю нам процветающего будущего, которое мы сможем построить вместе. На данный момент мы все живём в сложные времена и кажется, что мы бессильны перед злоупотреблениями и беззаконием. С уверенностью глядя в будущее, я понимаю, что путь, который нам предстоит пройти, очень долгий и непростой, но я призываю вас быть оптимистами и уверенными в том, что каждый из нас достоин хорошо жить здесь, дома, и способен участвовать в этих переменах и добиться их. С Днём независимости, Республика Молдова! – подытожила она.

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