Ольга Чеботарь: Молдове нужна дипломатия, а не оружие!

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Сегодня, как и прежде, международное сотрудничество остается важнейшей составной частью жизнеобеспечения и функционирования молдавского государства. Глобализация привела к заметному умножению связей между странами, подчас, с противоречивыми последствиями.

Не отрицая преимуществ и выгод, которые получает Молдова от участия в процессах глобализации, нужно не забывать о том какая ответственность лежит на тех, кто ведёт нашу страну в сложные сети международных систем. Конечно, важнейшим условием в принятии решений во взаимоотношениях с другими государствами должно быть соблюдение интересов своей страны, своих граждан, и воля не отступать от них.

От дипломатии в широком смысле этого слова современный мир зависит больше, чем когда бы то ни было. Она помогает достичь выдающихся результатов, но требует усердия, взаимоуважения и внятного целеполагания. Молдове непростительно дорого обходится надменное дистанцирование от традиционных партнеров, когда власть демонстрирует что нас интересует только рынок сбыта, а остальное даже не обсуждается.

Президент Республики Молдова Майя Санду в ходе интервью 30 мая с.г заявила, что национальной армии не помешает оружие, которое могли бы поставить нашей стране блок НАТО и Европейский союз на случай возможной атаки со стороны. «Ведь если у нас есть армия, она же не может «идти» с мотыгой» – добавила президент. Подразумевается, что идти придётся, видимо, в бой.

Почувствовали ли вы в себя в безопасности после этих слов верховного главнокомандующего? Удовлетворил ли вас этот комментарий? Меня, человека с опытом работы в решении конфликтов и дипломатии, вовсе нет.

Нет ничего удивительного в желании главы государства позаботиться об обмундировании наших солдат. Удивляет и пугает наших сограждан тот факт, что эти заявления, лишь верхушка всего айсберга, произносятся на фоне того, что Кишинёв «практически прервал» политические контакты с Российской Федерацией, как то подтвердил министр иностранных дел Нику Попеску.

Нужно ли понимать, что стратегия обеспечения безопасности Молдовы, нас с вами, сводится к надежде что наша маленькая армия, вооруженная подаренным оружием, сможет противостоять какой бы то ни было агрессии? Стоит ли надеяться, что сам факт наличия у Молдовы обмундированной армии сдержит какого бы то ни было актора от силового вторжения на нашу территорию от греха подальше? Достаточно ли сделала действующая власть для того, чтобы предотвратить и не допустить риски эскалации ситуации на нашей территории? Исчерпаны ли все возможности для снижения напряженности в отношении нашей страны?

На эти вопросы ответы лежат на поверхности.

В защиту президента, можно отметить, что эффективность дипломатических шагов государства, действительно, в очень большой степени определяется наличием оборонного потенциала. Но только потенциала объективного и существенного. Не смехотворного или, что хуже, вызывающе провокационного. И, конечно, мы, молдаване, ждали и терпеливо ждём от власти совсем других шагов: дипломатических, прагматичных, реалистичных, правильных. В интересах государства было бы наконец-то развернуть наши усилия в сторону многовекторности, взвешенной внешней политике и соблюдению нейтралитета.

Автор: Ольга Чеботарь, член Исполнительного комитета ПСРМ, бывший вице-премьер РМ по реинтеграции.

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