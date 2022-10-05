Оларь не накажут за травлю мамы Игоря Додона: правоохранительные органы отказались расследовать инцидент

“Устроенный СМИ самосуд и грубая словесная атака, которой подверглась моя мать в здании Антикоррупционной прокуратуры, правоохранительные органы считают нормальным явлением. Они не обнаружили в этом никаких признаков преступления. Значит, любой гражданин может быть публично унижен в помещении прокуратуры или НАЦ, не имея возможности защищаться по закону? Это норма в “старые добрые времена” Майи Санду и прокурора Вероники Драгалин?”- возмутился на своей странице в соцсети экс-президент.

– Понятно, что это нападение было не только допущено в здании Антикоррупционной прокуратуры, но и инсценировано прокурорами, ведущими моё дело, а Мария Оларь была заранее уведомлена о визите моей матери. И очень грустно, что руководитель Антикоррупционной прокуратуры, госпожа Драгалин, начала свою карьеру с сокрытия этого позорного дела, что не идёт ей на пользу ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения.

Сегодня правоохранительные органы создали новый прецедент, который бумерангом ударит по тем, кто сейчас находится у власти и занимает определённые должности, но через какое-то время их уже не будет.

И не стоит удивляться, когда нынешние руководители переживут нечто подобное, и гнев народа нахлынет на них. Этот прецедент не позволит им ссылаться на закон, потому что они сами сегодня издеваются над ним и отменяют его, – подчеркнул Игорь Додон.