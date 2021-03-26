Окончательно! В апреле пенсии и соцпособия проиндексируют почти на 4% (ВИДЕО)

Окончательно! В апреле пенсии и соцпособия проиндексируют почти на 4% (ВИДЕО)

Кроме того, к Пасхе все пенсионеры и бенефициары социальных пособий, чьи ежемесячные выплаты не превышают 4000 леев, получат по 1000 леев материальной помощи. Авторами обеих инициатив выступили социалисты. 

Сегодня парламент в двух чтениях утвердил необходимые поправки для индексации. Повышение коснётся 731364 человек: 662475 пенсионеров и 68889 получателей социальных выплат.

В рамках нового выпуска своего видеоблога Игорь Додон подтвердил, что эти категории получат и обещанную социалистами помощь к Пасхе.

– За этот закон, эту помощь в 1000 леев к пасхальным праздникам проголосовали в декабре по инициативе социалистов. Необходимые средства включены в госбюджет на этот год. Поэтому да, на Пасху пенсионеры, чья пенсия меньше 4000 леев, получат по 1000 леев единовременной помощи. Помимо этого, с 1 апреля – также по инициативе социалистов, и за неё проголосовали все депутаты парламента – будет индексация пенсий в 3,89%, – сказал он. 

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