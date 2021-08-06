Около сотни молдаван держали в рабстве в одном из регионов Португалии (ВИДЕО)

Около сотни молдаван держали в рабстве в одном из регионов Португалии (ВИДЕО)

Порядка 100 граждан Молдовы содержались в неволе в одном из регионов Португалии и эксплуатировались на сельскохозяйственных работах.

Граждан заманивали щедрыми предложениями, а по приезде отбирали документы и размещали на свинофермах, заставляя работать за мизерную плату, пишет unimedia.info.

Такую информацию с призывом о помощи в социальных сетях разместил наш соотечественник, сообщив, что в подобных условиях “работал” его брат. По словам автора поста, мужчину отправили работать в поле, без оплаты, а также отобрали паспорт. На таких же “условиях” там содержатся десятки молдаван.

Граждан призывают быть максимально бдительными и не поддаваться на обещания лёгких заработков за границей.

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