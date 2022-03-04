Около сотни детей украинских беженцев посещают школы и детские сады столицы

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Генпримар муниципия Ион Чебан сообщил, что к настоящему времени 99 детей из Украины зачислены в столичные школы, а 19 малышей посещают детские сады.

Чебан также уточнил, что беженцев больше не будут размещать в учебных заведениях столицы. Он распорядился обеспечить возврат всех детей в школу, чтобы не ставить под угрозу образовательный процесс.

– В настоящее время в столице открыто 44 центра размещения, ими руководят сотрудники примарии Кишинёва. Посменно работают и сотрудники примарии, и психологи, и социальные работники, и волонтёры. Всего через Центр распределения и размещения беженцев на Moldexpo с начала кризиса прошло более 7 600 человек. Это актуальные цифры на утро сегодняшнего дня, – отметил Чебан.

В то же время, только за последние сутки на Moldexpo было зарегистрировано 2 100 беженцев. Муниципалитет продолжает перенаправлять граждан в другие центры размещения в столице.

– Мы также в очередной раз просим и направим сегодня запрос в компетентные органы касательно открытия новых больших жилых помещений, таких как «Кишинёв Арена», «Ниспорень Арена» и других. В противном случае разразится гуманитарный кризис. Я рад, что нас услышало правительство и вчера было обустроено помещение в Легкоатлетическом манеже, где размещено около 500 беженцев, – сказал Чебан.

Генпримар попросил МВД пополнить число патрульных для обеспечения безопасности жителей столицы.

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