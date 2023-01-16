Около полумиллиона человек посетили рождественскую ярмарку на ПВНС

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Число посетителей рождественской ярмарки на площади Великого национального собрания, составило около полумиллиона. Об этом сообщил примар Кишинёва Ион Чебан.

По его словам, деревянные домики останутся на ПВНС. В них ежемесячно будут проходить тематические ярмарки.

– Мы планируем организовывать тематические ярмарки и фестивали, посвящённые праздникам “Драгобете”, “Мэрцишор”, Пасха, ярмарки местных производителей, фермеров, фестиваль плацинд и мёда и так далее, – отметил Чебан.

Сегодня начался демонтаж ёлок и новогодних украшений во всех секторах столицы.

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