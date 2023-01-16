Около полумиллиона человек посетили рождественскую ярмарку на ПВНС

Около полумиллиона человек посетили рождественскую ярмарку на ПВНС

Число посетителей рождественской ярмарки на площади Великого национального собрания, составило около полумиллиона. Об этом сообщил примар Кишинёва Ион Чебан. 

По его словам, деревянные домики останутся на ПВНС. В них ежемесячно будут проходить тематические ярмарки.

– Мы планируем организовывать тематические ярмарки и фестивали, посвящённые праздникам “Драгобете”, “Мэрцишор”, Пасха, ярмарки местных производителей, фермеров, фестиваль плацинд и мёда и так далее, – отметил Чебан.

Сегодня начался демонтаж ёлок и новогодних украшений во всех секторах столицы.

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