Около половины всех ДТП в Молдове с начала года произошли с участием пешеходов (ВИДЕО)

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В большинстве случаев водители не уступают дорогу пешеходам, но очень часто люди сами нарушают правила дорожного движения, переходя дорогу в неположенных местах.

По данным полиции, 70% аварий в столице произошли на пешеходных переходах. Большинство ДТП происходят в столице, а 111 из 200 аварий происходят с участием пешеходов. Самый “аварийный” сектор – Ботаника, там с начала года произошло 46 аварий, передаёт protv.md.

За первые три месяца года больше всего аварий произошло на Мунчештском шоссе – 9. В большинстве случаев инциденты происходили по вине водителей – они не пропускали пешеходов.

Если в Кишинёве аварии чаще всего происходят из-за того, что водители не пропускают пешеходов, то на национальном уровне основной причиной ДТП является превышение скорости. Так, с начала года в Молдове было зарегистрировано 450 аварий, в результате которых 43 человека погибли, а 500 получили травмы. В результате 50% аварий погибли 17 пешеходов.

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