Около половины столичных потребителей подключены к отоплению

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Компания “Termoelectrica” подала тепло в 2 200 объектов из 4 400, подключённых к системе центрального отопления в столице.

Генеральный директор предприятия Вячеслав Ени на оперативном собрании служб примарии Кишинёва сообщил, что компания подключает потребителей по запросу. Так, по заявкам управляющих жилищным фондом, на сегодняшний день подключены к отоплению 1 661 жилой дом, 141 детский сад, 114 школ и лицеев, 39 медицинских учреждений, 11 высших учебных заведений, 64 частных дома и 116 экономических агентов, пишет moldpres.md.

После подключения зданий к системе отопления каждый управляющий имеет возможность уменьшить потоки или остановить работу теплоносителя в зависимости от требуемого теплового комфорта в здании, температуры воздуха снаружи и пожеланий жильцов.

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