Почти две сотни беженцев из Украины нашли работу в Молдове

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По состоянию на 1 апреля 187 граждан Украины были трудоустроены в нашей стране. Такие данные представило Национальное агентство занятости.

По информации от местных экономических агентов, на работу приняты 139 украинских женщин и 48 мужчин. 132 гражданина трудоустроены в Кишинёве, 10 – в Унгенах, по 8 – в Страшенах и Кагуле, 7 – в Бельцах, 4 – в Новых Аненах, по 3 – в Яловенах, Сороках и Вулканештах, по 2 – в Штефан-Водэ, Оргееве и Дондюшанах, по одному – в Калараше, Ниспоренах и Комрате.

Граждане Украины наняты на следующие должности: программист, инженер, швея, продавец, продавец-консультант, повар, официант, сборщик, медсестра, оператор производства, оператор по работе с клиентами, менеджер, оператор ввода данных и пр.

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