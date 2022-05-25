Около 9 тысяч детей отдохнут в муниципальных лагерях этим летом

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что из бюджета на эти цели выделено 26 миллионов 314 тысяч леев. На подготовку лагерей постоянного и дневного пребывания предусмотрено 4,5 млн леев.

Нынешним летом в столице будут работать 13 лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений начального и среднего образования. В них отдохнут 1111 детей. Стоимость путёвки в лагерь на 15 дней установлена в размере 2250 леев, а плата родителей составит 450 леев (20% от стоимости путёвки).

Стоимость путёвки в лагерь дневного пребывания на базе муниципального лицея-интерната спортивного профиля составляет 2750 леев, а родители заплатят 550 леев (20% от стоимости). Лагерь будет работать с 6 по 24 июня. Во вторую смену, с 27 июня по 15 июля, будет работать лагерь на территории Теоретического лицея “Георге Менюк”.

Режим работы лагерей – с 08:00 до 17:00, кроме выходных. Смена – 15 дней.

Для лагерей дневного пребывания в технологическом лицее для детей с нарушением зрения стоимость путёвки составляет 2750 леев. Пребывание в нём оплачивается полностью из муниципального бюджета.

Из общего числа детей в лагерях дневного пребывания 197 детей (15%) получат бесплатные путёвки.

Также дети, оставшиеся без попечения родителей из гимназии-интерната №3, который находится на учёте Главного управления по защите прав ребёнка, будут отдыхать бесплатно в 3-х постоянных лагерях.

В постоянных муниципальных лагерях «Алунелул» (с. Бардар), «Поеница веселэ» (ком. Данчены) и «Чирешарий» (г. Вадул-луй-Водэ) отдохнут 6550 детей, и на эти цели из муниципального бюджета будет потрачено 20,6 миллионов леев. Стоимость путёвки в постоянные лагеря составляет 3200 леев за 12-дневную смену и 3840 леев за 12-дневную смену.

1291 путёвка предназначена для спортивных школ, на сборы и подготовку к спортивным соревнованиям.

– Я попросил обеспечить детям все необходимые условия для летнего отдыха в лагерях. Каждый лагерь должен быть проверен ответственными лицами Главного управления образования, молодёжи и спорта и профильных управлений. Меня заверили, что все лагеря будут укомплектованы всем необходимыми, согласно нормам и выделенным бюджетным средствам. Нанят персонал, закуплен спортивный инвентарь, игрушки, расходные материалы. Питание детей будет обеспечиваться и контролироваться ответственными лицами, – отметил градоначальник на своей странице в соцсети.

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