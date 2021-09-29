Почти 850 единиц огнестрельного оружия изъяты из незаконного оборота

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С начала 2020 года из незаконного оборота в Молдове было изъято 845 единиц огнестрельного оружия. Наиболее частыми причинами конфискации являются повреждения, несанкционированные изменения в конструкции и незаконное хранение. Некоторые владельцы сдали оружие добровольно.

Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) отмечает, что приобретение оружия и боеприпасов без разрешения классифицируется как незаконное владение оружием. Тем не менее в настоящее время увеличилось количество случаев добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, передаёт ipn.md.

Из анализа полиции отмечается, что подавляющее большинство незаконно приобретенного оружия ввозится на территорию Республики Молдова, а затем продаётся через рекламные сайты и в торговых точках. В иных случаях оружие может быть приобретено путем дарения или наследования.

По данным НИОБ, в Республике Молдова могут получить разрешение на приобретение летального и нелетального оружия, разрешения на ношение оружия лица от 21 года и старше, окончившие теоретический и практический курсы использования огнестрельного оружия, организованные юридическим лицом, аккредитованным в этой области; которые имеют условия для обеспечения безопасности и целостности оружия и боеприпасов; с психологической и медицинской точки зрения подходят для владения и использования оружия и боеприпасов; имеют качество, предусмотренное законом, подтверждённое документами о нормах безопасности и законности оружия, в зависимости от назначения оружия.

Владельцы оружия, которые используют его, чтобы спровоцировать инцидент или преступление, рискуют остаться без разрешения. Получение нового возможно через пять лет. Лица, имеющие разрешение на ношение оружия, могут приобретать его только у лицензированных оружейников, но также могут получить его через пожертвование. Согласно данным учёта, на территории республики зарегистрировано 11 лицензированных оружейников, из которых девять находятся в муниципии Кишинёв.

Лица, не имеющие разрешения на оружие, могут приобрести только нелетальное оружие, а также боеприпасы к нему при предъявлении медицинской справки (наркологическое и психиатрическое заключение), из которой следует годность с медицинской точки зрения к хранению и использованию оружия и боеприпасов.

По данным НИОБ, за первые восемь месяцев 2021 года был выявлен 71 человек, подозреваемый в ношении, хранении, покупке, изготовлении, ремонте или незаконной продаже оружия и боеприпасов. В тот же период были наказаны за это правонарушение 115 человек. Лица, которые покупают, хранят, носят, ремонтируют или незаконно продают неразрешённое нелетальное или другое оружие, могут получить штраф в размере от 60 до 90 у.е.

Кроме того, согласно Уголовному кодексу, лица, которые носят, хранят, доверяют, производят, ремонтируют, продают или владеют незаконным оружием, могут быть наказаны штрафом от 650 до 950 у.е., неоплачиваемыми общественными работами сроком от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 3 лет. Те же действия, совершённые повторно или двумя или более лицами, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 7 лет. Человек, который добровольно сдал огнестрельное оружие или боеприпасы, которыми он владел без соответствующего разрешения, освобождается от уголовной ответственности.

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