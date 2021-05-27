Около 8000 школьников и 76 доноров крови получат финансовую помощь от примарии Кишинева

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Эти решения были приняты в результате комплексного изучения дел малообеспеченных лиц/семей, а также предложений по реализации муниципальных программ. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан.

Так, 8000 детей получат по 700 леев, чтобы подготовиться к новому учебному году 2021-2022. Общая сумма, выделенная на эти цели, составляет 5,6 млн леев. Также 76 активных и заслуженных доноров получат по 500 леев ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня.

– Материальная помощь – это форма безвозмездной социальной помощи, она предназначена для финансовой и прямой поддержки различных категорий населения в Кишиневе и устанавливается в соответствии с оценкой запроса и изучением потребностей, а также посредством реализации целевых программ, – написал Чебан.

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