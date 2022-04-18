Около 800 человек приняли участие в уборке столицы в минувшие выходные (ФОТО)

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, мероприятие, организованное примарией Кишинёва, прошло во всех секторах города в рамках кампании «Весенняя генеральная уборка».

Сотрудники местной государственной администрации и профильных муниципальных служб, учащиеся столичных учебных заведений, горожане и волонтёры собрали мусор в зелёных зонах – в парках и скверах, у водоёмов и т.д.

– Благодарю горожан, участвующих в таких мероприятиях. Я высоко ценю гражданский дух жителей столицы и их мобилизацию для того, чтобы сделать Кишинёв чище в преддверии пасхальных праздников, – подчеркнул Чебан.

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