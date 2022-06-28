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В текущем году в рамках программы, финансируемой примарией Кишинёва, около 750 жителей столицы воспользовались бесплатным протезированием зубов.

Заместитель директора городского стоматологического центра Галина Спыну отметила, что бенефициарами проекта являются пенсионеры, люди с инвалидностью первой и второй группы, ветераны труда, участники приднестровского конфликта, войны в Афганистане и люди, подвергшиеся репрессиям.

– Чтобы воспользоваться услугой, необходимо, чтобы человек имело вид на жительство в муниципии Кишинёв и его доход не превышал 3 000 леев в месяц. При этом процедуру можно проводить всего один раз в течение 5 лет, — уточнила Спыну.

Потенциальные бенефициары должны подать заявление и приложить к нему подтверждающие документы.

– Заявки ежемесячно рассматриваются оценочной комиссией, и в случае принятия положительного решения бенефициар получает номер, соответствующий очереди ожидания. Процедура включает протезирование зубов и предпротетическую подготовку. Люди не томятся в ожидании стоматологических услуг, так как заявки рассматриваются в короткие сроки. Сумма услуг, оказываемых бенефициару, составляет до 5 000 леев. Срок проведения процедур — до трёх месяцев, — уточнил источник.

В этом году на реализацию программы «Бесплатное протезирование зубов для людей из социально незащищенных слоев населения» примария Кишинёва выделила 4,5 млн леев.

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