Около 700 потребителей незаконно подключились к услугам водоснабжения в прошлом году

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На протяжении прошлого года компания “Apă-Canal Chişinău” составила более тысячи протоколов о выявленных нарушениях. Большинство из них, около 700, связаны с незаконным подключением к водоснабжению и канализации.

В результате были наложены штрафы на сумму более 728 тысяч леев. Около половины протоколов всё ещё находятся на рассмотрении, передаёт ipn.md. Среди частых нарушений также числятся: неуплата счетов за воду в течение шести месяцев подряд, случаи замерзания счётчиков и т.д.

Поставщик просит потребителей уведомлять представителей компании о несанкционированных подключениях к водопроводным или канализационным сетям по телефону: 022-256-980. Сообщение также можно отправить по электронной почте: acc@acc.md.

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