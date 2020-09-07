Около 70 снарядов обезвредили сапёры в прошлом месяце

Около 70 снарядов обезвредили сапёры в прошлом месяце

В течение августа сапёры Национальной армии Молдовы выполнили 32 операции, в ходе которых уничтожили 68 боеприприпасов.

Как пишет tvrmoldova.md, наибольшее количество боеприпасов – 29 артиллерийских снарядов разного калибра – было обнаружено в Вадул-луй-Водах. Группа сапёров вывезла и уничтожила объекты в условиях максимальной безопасности.

Стоит отметить, что с начала года сапёры ликвидировали 1 832 взрывоопасных объекта по всей стране.

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