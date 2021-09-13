Около 70 семей из села Казанджик Леовского района будут подключены к газу

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Работы по расширению газораспределительной сети в селе Казанджик Леовского района, запланированные на текущий год, успешно завершены. Как сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз», всего было проложено более 3,3 километров газопровода, а также установлено три газорегуляторных пунктов шкафного типа. Это позволит подключить не менее 70 новых потребителей.

Сейчас работы по расширению газораспределительной сети проводятся в селах Сэрэтень и Филипень этого же района. Актуализированный общий бюджет программы составит в текущем году 82,87 млн леев. Из указанной суммы около 25 млн будет направлено на строительство 22,94 км межпоселковых газопроводов, что за последние годы осуществляется впервые за счёт средств предприятий «Молдовагаз». Это позволит провести их к границе многих сел, а затем начать их газификацию.

В целом планируется проложить более 173 км газопровода, а работы ведутся в 74 населённых пунктах. Прогнозируемое количество новых потребителей составит на первом этапе около 2960, с возможностью их удвоения в будущем.

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