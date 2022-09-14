Около 550 украинских детей-беженцев зачислены в столичные общеобразовательные учреждения

Около 550 украинских детей-беженцев зачислены в столичные общеобразовательные учреждения

Как уточнили городские власти, у 152 детей статус учеников школ, а у 394 – статус слушателей. Еще 198 детей беженцев зачислены в дошкольные учреждения.

Кроме того, беженцы из Украины были трудоустроены в десять учебных заведений Кишинёва, передаёт moldpres.md.

По данным МВД, с начала конфликта в Украине в Республику Молдова въехало 554 812 граждан соседней страны, из которых 76 034 остались в РМ. За этот период в Бюро по миграции и убежищу было подано 9 287 заявлений с просьбой о предоставлении убежища.

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