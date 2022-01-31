Около 540 млн леев собрала Таможенная служба на прошлой неделе

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С 24 по 30 января поступления Таможенной службы в госбюджет составили около 539 млн леев, что на 39% больше установленной нормы.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе в Молдову въехали более 62 000 человек. Из них около 746 задекларировали товары, уплатив сборы в размере 3,7% от общей суммы, собранной за отчётный период.

Также было оформлено 11 900 таможенных деклараций. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 11 338 и 7 492 пересечения соответственно.

За отчётный период было выявлено 144 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму свыше 182 тыс. леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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