Около 500 троллейбусов и автобусов в столице оснастили бактерицидными установками

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Около 500 троллейбусов и автобусов, эксплуатируемых Управлением электротранспорта Кишинёва и Городским автобусным парком, были оснащены бактерицидными установками, очищающими воздух и препятствующими распространению респираторных инфекций. Речь идёт об инициативе, финансово поддержанной Европейским союзом в рамках проекта „MOVE IT like Lublin”.

Бесплатное распределение бактерицидного оснащения проходит в два этапа. В 2022 году была поставлена первая партия из 682 единиц такой техники. Недавно была завершена установка ещё 310 рециркуляторов, что укрепило усилия муниципалитета по обеспечению более здоровой среды для пассажиров. Общая стоимость этого пожертвования превышает 144 тысячи евро.

Сертифицированные органами здравоохранения устройства используют ультрафиолетовые лучи для обеззараживания воздуха, разрушая ДНК бактерий, вирусов и других патогенных организмов и обеспечивая тем самым более безопасную и здоровую среду в общественном транспорте, передаёт ipn.md.

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