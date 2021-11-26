Около 50 семей из села Порумбрей Чимишлийского района будут подключены к газу

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Около 50 домовладений в селе Порумбрей Чимишлийского района смогут подключиться до конца текущего года к газораспределительной сети. Как сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз», в рамках программы по её расширению было проложено порядка 1,8 километра газопровода. Работы по фактическому подключению новых потребителей активно ведутся, при этом у 40 из них уже построены внутридомовые сети.

В данном населенном пункте, обслуживаемом предприятием «Чимишлия-газ», на сегодняшний день зарегистрировано около 300 потребителей природного газа. Завершены работы по расширению сетей и в соседнем населенном пункте Юрьевка, в котором уровень газификации теперь достигает 100%. Согласно инвестиционной программе по расширению газораспределительных сетей «Чимишлия-газ» на текущий год, суммарно построено 17,9 километра газопровода, с потенциалом подключения не менее 335 новых потребителей.

Актуализированный общий бюджет программы по расширению газораспределительных сетей по всей группе АО «Молдовагаз» составит в текущем году 82,87 миллиона леев. Из указанной суммы около свыше 25 миллионов будет направлено на строительство 22,94 километров межпоселковых газопроводов, что за последние годы осуществляется впервые за счет собственных средств газораспределительных предприятий «Молдовагаз». Это позволит провести их к границе многих сел, а затем начать их газификацию.

В целом планируется проложить более 173 километров газопровода, а работы ведутся в 74 населенных пунктах. Прогнозируемое количество новых потребителей составит на первом этапе около 2960, с возможностью их удвоения в последующие периоды.

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