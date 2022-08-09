Около 50% разрешений на ввоз лекарств выдано компаниям из приднестровского региона

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Около 50% от общего числа разрешений на ввоз лекарственных средств на территорию Республики Молдова выдано компаниям из приднестровского региона. Данные были представлены на заседании совместной рабочей группы по охране здоровья.

Обсуждения были сосредоточены на механизме ввоза лекарственных средств, при этом были уточнены некоторые аспекты, касающиеся выдачи Агентством по лекарственным средствам и медицинским изделиям разрешений на незарегистрированные лекарственные средства. Таким образом, Кишинёв оценил положительное влияние технических встреч, организованных ведомством для экономических агентов в приднестровском регионе с целью соблюдения процедур, необходимых для получения разрешения, передаёт moldpres.md.

В то же время координатор рабочей группы Кишинёва сообщил, что по состоянию на 24 февраля 50% разрешений, выданных Aгентством, были закреплены за восемью экономическими агентами из приднестровского региона. Речь идет о более чем 800 разрешениях на ввоз, из них 300 – на жизненно важные лекарственные средства.

Также по просьбе тираспольских специалистов представители Минздрава разъяснили порядок закупки лабораторных анализов на определение вирусных гепатитов В, С, D.

На встрече обсуждались услуги по медицинской реабилитации, предоставляемые детям с диагнозом ДЦП, в том числе из приднестровского региона. В связи с этим Кишинёв выразил готовность изучить возможности расширения услуг для детей, проживающих в регионе, на основе статистической информации, которую должен предоставить Тирасполь.

В текущем году совместные рабочие группы по охране здоровья провели пять заседаний.

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