Около 5 тысяч семей не получат компенсации за газ этой зимой

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Около 5 тысяч молдавских семей не являются энергетически уязвимыми, а это означает, что они не получат компенсаций от государства.

Речь идёт о семьях, которые владеют более чем 4 жилыми домами или недвижимостью, стоимость которой превышает 4 миллиона леев. Председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун говорит, что большинству семей государство поможет с оплатой счетов по счётчику, а для установления категории уязвимости людям необходимо зарегистрироваться на портале compensatii.gov.md, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на ipn.md.

25 ноября – крайний срок подачи заявок. Как рассказал Перчун, до 30 ноября каждой семье присвоят категорию энергетической уязвимости, на основании которой будет рассчитываться компенсация в счёте на оплату.

– Мы считаем, что те немногие семьи с очень высокими доходами имеют финансовые возможности для полной оплаты счетов. Количество тех, кто не получит компенсацию, составит около 5000 семей. Речь идёт о тех, кто владеет более чем 4-мя жилыми домами или в совокупности владеет недвижимостью на сумму более 4 млн леев. Если у кого-то есть земля, гараж и 3 квартиры, а в совокупности их стоимость превышает 4 миллиона леев, то такая семья попадёт в категорию неуязвимых. Это означает, что компенсациями воспользуется абсолютное большинство граждан, но тарифы будут разными, – сообщил Перчун.

Согласно программе энергетической уязвимости, для бытовых потребителей природного газа максимальный компенсируемый объём составит 180 м3 в месяц, а максимальная сумма компенсации газа в счёте для высшей категории уязвимости составит 3110 леев.

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