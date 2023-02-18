Около 450 единиц социального жилья планируется построить в 12 населенных пунктах

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Около 450 единиц социального жилья, примерно для 1600 человек, планируется построить в 12 населенных пунктах. Министерство инфраструктуры и регионального развития уточнило, что в настоящее время предпринимаются действия по инициированию и подписанию кредитного соглашения между Правительством Республики Молдова и Банком развития Совета Европы для финансирования проекта. Примерный бюджет инициативы составляет 34 млн евро.

На I и II этапах проекта строительства социального жилья в Республике Молдова было построено в общей сложности 926 единиц социального жилья общей площадью 44468,95 кв. метров. На первом этапе проекта были построены два жилых дома в Кишиневе, один жилой дом в Глодянах и один в Криулянах. В ходе следующего этапа были построены жилые дома в городах Калараш, Бричаны, Сорока и др. В Плане деятельности правительства на 2023 год входит запуск III фазы проекта строительства социального жилья, который, помимо строительства жилья, включает реконструкцию студенческих общежитий и строительство/реконструкцию домов престарелых. Ожидается модернизация студенческих общежитий в четырех городах, рассчитанных примарно на 750 мест и строительство/реконструкция домов престарелых в 16 населенных пунктах, рассчитанных на 800 человек, передает ipn.md.

Социальное жилье может быть получено отдельными лицами или семьями, ежемесячный доход каждого члена которых не превышает установленный по стране прожиточный минимум (2485 леев в первом полугодии 2022 года), и которые соответствуют определенным условиям. Заявители не могут иметь в собственности дом или землю для строительства. Лица, которые в последние пять лет продали дом или ранее получали помощь от государства или органов местного публичного управления, включая льготные кредиты на покупку жилья, не имеют права на получение социального жилья.

Приоритетное право на получение социального жилья имеют люди с тяжелыми формами ограничения возможностей, которые не работают в связи с состоянием здоровья, или лица, ухаживающие за несовершеннолетними с тяжелыми формами ограничения возможностей. В приоритетные категории входят семьи, семьи, в которых одновременно родились трое, четверо или более детей, а также дети-сироты, достигшие совершеннолетия и не получившие жилье от государства, а также молодые семьи без жилья.

Заявки на социальное жилье подаются в районный совет, при необходимости, в городской совет. Перед выделением жилья специальная комиссия изучает жилищные условия каждого человека, включенного в список ожидания, которому должно быть выделено жилье, и представляет свои предложения районному/городскому совету. Договор аренды социального жилья оформляется сроком до пяти лет. Срок может быть продлен, если сохраняются условия получения социального жилья.

На момент заключения договора аренды жилья, стороны устанавливают размер арендной платы, которая включает и расходы на текущее обслуживание арендованного жилья, взносы на капитальный ремонт жилья, расходы на текущее обслуживание помещений общего пользования и другие платежи. После заключения контракта никакие дополнительные платежи не могут взиматься. Помимо оплаты аренды жилья, арендатор также обязан производить оплату коммунальных и некоммунальнх услуг в соответствии с представленными счетами-фактурами.

Министерство инфраструктуры и регионального развития уточняет, что количество свободных социальных единиц жилья меняется каждый год. На данный момент в Хынчештском районе насчитывается 25 свободных единиц жилья. В процессе строительства находится социальное жилье в городе Чимишлия (49 квартир) и в городе Резина (72 квартиры).

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