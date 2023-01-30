Около 4300 случаев ОРВИ было зарегистрировано в столице за неделю

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На прошлой неделе в столице было зарегистрировано около 4300 случаев ОРВИ, что примерно на 100 случаев меньше, чем неделей ранее. Об этом сегодня сообщил начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ.

По словам чиновника, из общего числа заболевших 50% – дети. Кроме того, за указанный период было подтверждено 104 случая сезонного гриппа, 70 пациентов госпитализированы, передаёт moldpres.md.

– Мы рекомендуем гражданам, особенно тем, кто входит в группы риска, обратиться к семейному врачу, чтобы получить прививку от гриппа, — сказал Борис Гылкэ.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой специалисты также призывают граждан не медлить с обращением к врачу при появлении первых симптомов, характерных для респираторных инфекций, – лихорадки, кашля, чихания, головной боли, слабости.

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