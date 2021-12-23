Около 42% жителей столицы вакцинировано от COVID-19

Около 42% жителей столицы вакцинировано от COVID-19

Об этом на заседании глав муниципальных служб сообщил заместитель начальника Управления социального обеспечения и здравоохранения Борис Гылкэ. Также он отметил, что Кишинёв находится в “жёлтой зоне” эпидопасности.

– Около 42% кишиневцев вакцинировано от COVID-19. В Ставченах уровень вакцинации составляет 70%, а в Бэчой – примерно 20%, – рассказал он.

При этом чиновник призвал жителей столицы соблюдать антиковидные меры, особенно в период зимних праздников.

– С учётом увеличения числа возвращающихся в страну сограждан, проживающих за границей, возрастает риск заражения омикрон-штаммом вируса COVID-19. Инкубационный период составляет 24 часа, – подчеркнул Гылкэ.

Борис Гылкэ заверил, что в процессе иммунизации от COVID-19 городские органы здравоохранения не использовали просроченные вакцины. Горожане очень часто спрашивают вакцину Johnson & Johnson и Sputnik V, которых нет в Республике Молдова.

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