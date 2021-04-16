Около 400 военнослужащих Национальной армии были вакцинированы от COVID-19

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На сегодняшний день около 400 военнослужащих Национальной армии были вакцинированы на втором этапе национальной кампании по иммунизации против COVID-19.

По словам начальника Военного инспектората Виктора Пырцынэ, в первую очередь были добровольно вакцинированы военнослужащие, находящиеся в приоритетных группах, такие как офицеры, сержанты и солдаты смешанных миротворческих сил, те, кто участвовал в патрулировании в период ЧП, а также лица, участвующие в международных миссиях и учениях или учебе за рубежом.

Согласно приказу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, военнослужащие Национальной армии должны быть вакцинированы на втором этапе вместе с сотрудниками силовых структур, обеспечивающих общественный порядок и государственную безопасность.

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