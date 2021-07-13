Около 400 столичных остановок привели в порядок после прошедших дождей

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На прошлой неделе сотрудники Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) убрали накопившийся в результате дождей ил с 400 остановок общественного транспорта.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУЖКХБ Геннадий Дубица, пишет ipn.md. По его словам, также были убраны и вымыты тротуары на многих улицах в секторах Ботаника, Центр и Рышкановка.

В мероприятиях по уборке были задействованы 15 единиц техники и около 380 рабочих. Был эвакуирован 151 грузовик с отходами, опорожнено более 800 мусорных баков. Также была выполнена уборка и дезинфекция 560 платформ для накопления бытовых отходов.

Во всех секторах продолжился покос травы, особенно в местах, прилегающих к жилым домам (игровые площадки, тротуары). Работы проводились примерно в 250 дворах силами 45 сотрудников.

Также в указанный период ответственные службы провели работы по дезинсекции и дератизации в 357 жилых домах.

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