Около 400 столичных остановок могут быть отданы рекламным компаниям в администрирование

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Из общего количества остановок общественного транспорта, которых в столице порядка 700, около 400 могут быть выставлены на аукцион для осуществления рекламными агентствами их администрирования. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, который провел накануне заседание с представителями ряда рекламных агентств.

По его словам, примария приступила к обсуждению вопроса о создании механизма, с помощью которого можно будет предоставлять право размещения рекламы на остановках общественного транспорта посредством проведения публичных тендеров.

Целью проекта является восстановление дорожной инфраструктуры и определение решений по ее техническому обслуживанию в партнерстве с заинтересованными сторонами из бизнес-среды, занимающимися сферой наружной рекламы.

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