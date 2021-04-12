Около 40% школ работают онлайн: данные Минобразования

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В настоящее время 494 (39,84%) общеобразовательных учебных заведения работают онлайн, а 327 (26,37%) школ работают с физическим присутствием учеников начальных классов и 50% от общего числа учеников выпускных классов.

Как уточнили в Министерстве образования, культуры и исследований, 148 (11,94%) учреждений осуществляют учебный процесс с физическим присутствием учеников начальных и выпускных классов, а 271 (21,85%) школа – с физическим присутствием учеников в школах с неукоснительным соблюдением санитарных правил по профилактике распространения COVID-19, передаёт moldpres.md.

По данным на 9 апреля, на карантин ушли и учатся онлайн еще 9 учебных заведений и 72 класса. В системе начального, гимназического и лицейского образования общее число учеников, заразившихся новым коронавирусом, составляет 189 человек, на самоизоляции находятся 1 853 ученика. Кроме того, 248 учителей заразились новым коронавирусом, 131 находится на самоизоляции. Еще 128 человек из числа непреподавательского и вспомогательного персонала заразились новым вирусом, 76 находятся на самоизоляции.

В системе высшего образования с 5 по 9 апреля у 3 студентов тест на Covid-19 показал положительный результат, два студента находятся на самоизоляции. У 2 преподавателей был подтвержден коронавирус. Из числа непреподавательского и вспомогательного персонала заразились 8 человек, сообщили в министерстве.

В системе профессионально-технического образования в этот период у 16 учащихся, 6 преподавателей и 16 человек непреподавательского и вспомогательного персонала тест на вирус Sars-Cov-2 показал положительный результат.

Что касается дошкольных учреждений, 27 детсадов и 77 групп детей ушли на карантин. Заболели 26 детей, 2 500 – на самоизоляции. Заразились новым коронавирусом 119 воспитателей, 161 находятся на самоизоляции. Из числа непреподавательского и вспомогательного персонала заразились новым вирусом 117 человек, а 235 находятся на самоизоляции.

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