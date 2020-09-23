Да будет газ! 37 семей в Готештах будут подключены к услуге

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37 домовладений из села Готешты Кантемирского района в ближайшие дни будут подключены к газораспределительной сети после завершения очередного этапа работ по её расширению.

Как сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз», работы проводятся в данном населенном пункте четвертый год подряд. Для подключения новых потребителей было проложено 1200 метров подземного полиэтиленового газопровода, а также установлено необходимое количество газораспределительных пунктов шкафного типа. Таким образом, общее количество потребителей природного газа в селе Готешты достигло 170 единиц.

Работы по расширению сети также проводятся в селе Баурчи-Молдовень Кагульского района. Они начались в конце августа и должны быть завершены до конца сентября. Как следствие, к сети смогут подключиться до 30 новых потребителей, а суммарный уровень газификации в данном населенном пункте составит около 60%.

Бюджет проекта по расширению газораспределительных сетей в рамках Инвестиционной программы группы компаний «Молдовагаз» на текущий год был увеличен с 18 до 52 миллионов леев. Работы проводятся в 56 населенных пунктах из 30 районов страны.

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