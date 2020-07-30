Около 40 единиц спецтехники и 85 человек задействованы в тушении пожара на свалке в Цынцэренах (ФОТО)

Около 40 единиц спецтехники и 85 человек задействованы в тушении пожара на свалке в Цынцэренах (ФОТО)

Борьба с огнём на свалке в Цынцэренах продолжается. Так, по последним данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на месте работают 38 единиц спецтехники и 85 человек, среди которых сотрудники ГИЧС и МП “Regia Autosalubritate”, а также представители местных органов власти. 

С целью локализации и полной ликвидации возгорания были сформированы три сектора борьбы с огнём. Тяжёлая техника используется для перевозки необходимого материала и проведения работ по покрытию источников тления землёй. Кроме того, ГИЧС развернул на месте полевую кухню. Все рабочие, вовлечённые в тушение пожара, получат обеды.

Напомним, что на свалке в Цынцэренах вспыхнул пожар, который тушат уже третий день. Место ЧП посетили генпримар Кишинёва Ион Чебан и глава МВД Павел Войку.

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