Около 4 тысяч граждан обратились в “скорую” за двое суток

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За прошедшие двое суток в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 3 954 обращения. В медучреждения было доставлено 1 492 пациента, из которых 165 – дети.

Медицинская помощь накануне понадобилась семье из Страшенского района: мать с двумя детьми, 13 и 14 лет, отравились угарным газом. Пациентов доставили в стабильном состоянии в районную больницу.

На следующий день врачи приехали по вызову к 24-летней жительнице Сорокского района. По дороге в роддом у женщины появился на свет здоровый малыш. Мать и новорождённого доставили в районную больницу для дальнейшей медицинской помощи.

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