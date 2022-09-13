Около 350 молодых специалистов в области образования получат компенсации за аренду жилья

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Почти 350 молодых специалистов в области образования столицы получат ежемесячную компенсацию в размере 2000 леев за аренду жилья.

Как сообщили в примарии Кишинева, цель меры – поддержать преподавателей, работающих в учебных заведениях города. В этом году более 70 молодых специалистов приняты на работу в столичные учебные заведения, передает moldpres.md.

На текущий год из муниципального бюджета выделено 35 млн леев на оплату труда преподавательского состава, работающего в группах с удлиненным графиком. В столице работает 105 учреждений с продленным режимом работы: 12 начальных школ, 22 гимназии, 71 лицей. А на покрытие расходов, связанных с заработной платой учителей профильных классов, в этом году выделены свыше 16 млн леев.

В 2022-2023 учебном году в Кишиневе работают 150 государственных и частных учебных заведений, в которых обучается 99 220 детей. Из них 40 936 учатся в начальных классах (I-IV), 43 651 – в гимназических (V-IX классы) и 14 633 – в лицейских классах (X-XII).

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