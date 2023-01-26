Около 350 компаний примут участие в юбилейной выставке «Сделано в Молдове»

0

Около 350 отечественных экономических агентов примут участие в ХХ выставке «Сделано в Молдове», которая пройдёт с 1 по 5 февраля в МВЦ «Молдэкспо».

Глава Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Серджиу Харя заявил сегодня на пресс-конференции, что участники выставки представят свою продукцию на площади около 3 тысяч кв. метров в двух павильонах «Молдэкспо».

– После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, мы возвращаемся с юбилейным выпуском самого ожидаемого выставочного события года – Национальной выставкой «Сделано в Молдове». Ожидается, что в этом году мероприятие будет масштабным благодаря просьбам отечественных предпринимателей продвигать товары и услуги на национальном рынке, а также молдавских потребителей — иметь возможность приобретать качественную продукцию по доступной цене, — сказал Серджиу Харя.

40 отечественных экономических агентов примут участие в мероприятии впервые. Выставка будет располагаться по секторам и по профилю деятельности компаний. На данный момент своё присутствие на экспозиции подтвердили бизнес-делегации из нескольких стран, включая Румынию, Украину, Польшу, Хорватию, Японию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Испанию, Италию и Бельгию.

В течение пяти дней выставки будет организован ряд мероприятий, в том числе форум виноделия, бизнес-форум Республика Молдова-Румыния, круглые столы, тренинги, двусторонние встречи. Новинкой этого года станет совместный стенд итальянских компаний, инвестировавших в экономику Республики Молдова.

Заместитель директора Организации по развитию предпринимательства Родика Круду сообщила, что экономические агенты могут получить компенсацию в размере 100% от стоимости участия в пределах трёх тысяч леев и субсидии в размере 50% от стоимости выставочной площади, но не более пяти тысяч леев, передаёт moldpres.md.

«Сделано в Молдове» — событие, которое открывает программу каждого выставочного года в Республике Молдова. Главная цель экспозиции — поддержка отечественного производителя, продвижение конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках, привлечение инвестиций и активизация государственно-частного диалога.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.