Более 32 тысяч потребителей обратились с начала года в контакт-центр АО «Молдовагаз»

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32,6 тыс. потребителей обратились с начала текущего года в контакт-центр АО «Молдовагаз» по единому номеру 1304. Как сообщает пресс-служба предприятия, большинство звонков, а именно свыше 31,4 тыс., приходится на жителей столицы.

В связи с отсутствием счёта к оплате в центр позвонил 4581 человек, а 10848 потребителей передали показания приборов учёта. С вопросами о контрактных отношениях обратились 2563 человека, по оплате счёта – 7884, ошибках при составлении фактур – 719, с другими вопросами – 5947. График работы контакт-центра АО «Молдовагаз» – с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, а для экстренных ситуаций предназначен номер 904, работающий круглосуточно.

В то же время количество пользователей услуги «Личный кабинет потребителя» составило более 4630. Войдя в свою учётную запись, пользователь может проверить историю потребления природного газа за последние 12 месяцев, а также текущий баланс счета. Среди других функций кабинета – возможность дистанционно передать текущие показания счётчиков, а также скачать и оплатить счёт в режиме онлайн. Кроме этого, потребитель может оставить онлайн заявку на перезаключение или расторжение контракта, обратиться за помощью в контакт-центр предприятия, а также разместить жалобу.

Услуга доступна как для бытовых, так и небытовых потребителей (юридических лиц). Более того, архитектура кабинета позволяет привязать к одной учетной записи сразу несколько точек потребления природного газа. При этом показания газового счётчика можно передать и посредством приложения Viber ChatBot.

АО «Молдовагаз» также внедрило систему поддержки потребителей и на базе мессенджера «Телеграм». Запросы со стороны потребителей принимаются круглосуточно, тогда как ответы предоставляются после их обработки специалистами предприятия с понедельника по пятницу.

Посредством онлайн-платформы потребители оплатили 68427 счетов на общую сумму в 38 миллионов леев. При этом, начиная с 4 августа 2021 года, потребители природного газа из столицы могут связаться с колл-центром «Кишинэу-газ» по номеру 1305 для разрешения технических вопросов и передачи показаний счётчиков.

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