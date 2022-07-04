Около 32 тысяч человек приобрели абонементы на проезд в общественном транспорте

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Сегодня четвёртый день с момента введения нового тарифа и единых абонементов на проезд в троллейбусах и автобусах в Кишинёве и в пригородах. Так, к настоящему времени, было куплено около 32 тысяч абонементов на проезд в муниципальном общественном транспорте.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании руководителей муниципальных служб.

– Люди понимают, что наличие абонемента является преимуществом. Ранее продавали 3-4 тысячи абонементов. Сейчас уже продано 32 тысячи. Самыми востребованными оказались абонементы на 6 месяцев, затем – на месяц и 3 месяца. В настоящее время в типографии заказано ещё 20 тысяч абонементов на полгода, —сказал Чебан.

Глава столицы также добавил, что на этой неделе в Управление образования поступит около 35 тысяч абонементов для учащихся 1-4 классов, после чего они будут распределены по всем учебным заведениям. Для остальных категорий, пользующихся бесплатным проездом, абонементы будут распределяться через Управление социальной помощи.

– В настоящее время мы работаем над тем, чтобы абонементы на проезд продавались в отделениях «Почта Молдовы» и в автоматах. Согласно представленным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров общественного транспорта увеличилось на 7%, – подчеркнул Ион Чебан.

По словам градоначальника, люди предпочитают пользоваться общественным транспортом, который становится всё более доступным и удобным.

– Конечно, нам предстоит ещё много работы, и в этом году мы намерены приобрести ещё 70 единиц общественного транспорта к тем 240, которые мы закупили в прошлом году, – подчеркнул генпримар.

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