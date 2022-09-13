Около 300 мест для парковки велосипедов будут обустроены в столице

Около 300 мест для парковки велосипедов будут обустроены в столице

До конца текущего года в столице планируется обустроить около 300 мест для парковки велосипедов.

Как сообщили городские власти, парковки будут установлены в 90 местах. Речь идет об общественных, культурно-просветительских, медицинских учреждениях, местах отдыха и парковых зонах. Парковочные места будут состоять из 3-5 опор на одном месте, передает moldpres.md.

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения объявило открытый конкурс на выполнение работ. Срок подачи предложений 16-26 сентября.

Стоимость проекта составляет 634 тысячи леев (более 31 тысячи евро).

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