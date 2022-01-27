Около 30% населения страны прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Около 30% населения страны прошли полный курс вакцинации от COVID-19

На прошлой неделе вакцину получили 45 723 человека, что на 12% больше по сравнению с предшествующей неделей и на 15% меньше по сравнению с третьей неделей декабря. Кроме того, за указанный период было введено 139 969 бустерных доз. Такие данные представило Министерство здравоохранения. 

Всего в Республике Молдова было введено 1 885 336 доз вакцин от коронавируса. Самый высокий уровень вакцинации отмечается в Кишинёве – 45%, а также в Сороках – 33%. Самый низкий – в Гагаузии – 18% и в Леова – 20%.

В настоящее время в центрах вакцинации доступны препараты Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Sinopharm и CoronaVac/Sinovac.

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